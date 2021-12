‘Golden Woman’ Lieke Martens krijgt trofee uit handen Edwin van der Sar: ‘Ik ben erg trots’

Nederland verpulvert coëfficiën­ten­re­cord en is ondanks knock-out PSV beste van Europa

Het Nederlandse voetbal blijft in razend tempo doordenderen in Europa. PSV kreeg met de uitschakeling in de Europa League weliswaar een gevoelige beuk, maar toch zijn vier ploegen verzekerd van overwintering. Ook Vitesse deed goede zaken, maar is nog wel afhankelijk van de afgelaste wedstrijd van Tottenham Hotspur.

