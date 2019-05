Görtler: We waren in duels en voetballend beter

,,We stonden vandaag echt als één ploeg en dan is het vervelend dat je 1-1 speelt door zo’n goal uit een spelhervatting”, vertelde Görtler, basisklant nu Advocaat met tal van afwezigen kampt. De Duitser moest de plek innemen van één van de dragende krachten op het middenveld, Riechedly Bazoer. En dat voor iemand die normaal meer een aanvaller of aanvallende middenvelder is én die dit seizoen vrijwel constant reserve was.

Niet onwennig

Görtler werkte hard, liet zich soms voetballend zien en pepte het publiek af en toe op. Hij oogde niet onwennig tegen een middenveld dat alom geprezen is – en dan met name Martin Ødegaard. ,,Je ziet dat hij de beste voetballer is op het veld, maar ik had wel het gevoel dat we hem onder controle hadden”, aldus Görtler. ,,Je kan hem nooit negentig minuten uitschakelen, maar we zijn blij hoe we het defensief hebben gedaan.”

Ødegaards Vitesse zal zich de morele winnaar voelen met de 1-1-stand, die thuis verzilverd kan worden. Al ziet Görtler zeker na vanavond aanknopingspunten genoeg. ,,Het geeft vertrouwen dat we niet alleen in duels beter waren, maar ook voetballend. We wilden vanaf het begin laten zien dat we de baas zijn in ons stadion. We hadden meer verdiend maar als we dinsdag winnen of 2-2 spelen, zijn we ook door. Het is ook wel weer een makkelijke uitgangspositie. Wij moeten scoren. Ik weet dus niet of nu uit spelen een nadeel is. We weten wat we moeten doen.”