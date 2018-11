Gözübüyük fluit duel tussen Feyenoord en PSV

Charl Schaap en Jan de Vries zijn de assistenten van Gözübüyük aanstaande zondag (14.30 uur). Joch Kamphuis is vierde official. In Zeist houdt VAR Bas Nijhuis een oogje in het zeil, geassisteerd door Patrick Langkamp.

Gözübüyük floot dit seizoen één keer eerder een competitiewedstrijd van PSV. Hij had de leiding over PSV - Vitesse op 3 november (1-0 overwinning). In die wedstrijd deelde hij al na 14 minuten een rode kaart uit aan Danilho Doekhi van Vitesse. Ook trok hij nog vier gele kaarten.