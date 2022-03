Gravenberch redt Ajax tegen Cambuur met uithaal in blessuretijd, koploper komt weer goed weg

Ajax is een week na de ontsnapping tegen RKC op identieke wijze door het oog van de naald gekropen. Ryan Gravenberch werd met een rake vuurpijl in de 92ste minuut de gevierde man in de uitwedstrijd bij Cambuur: 2-3.

Van een voetbalshow, naar een foutenfestival die in de volgende gigantische deceptie leek te eindigen, tot de volgende ontspanning in de slotminuut. En wat voor één: de negentig minuten waren reeds verstreken en de supporters van Cambuur rekenden zich al voorzichtig rijk toen de teruggekeerde Brian Brobbey een levensgrote kans miste. Maar toen kreeg Ryan Gravenberch de bal voor de voeten. De bij afwezigheid van de zieke Edson Álvarez als controleur opererende middenvelder had de eerste Ajax-goals al voorbereid en besloot nu, vanaf een meter of 25 zelf maar eens uit te halen. De vuurpijl viel via de binnenkant van de paal in de bovenhoek binnen.

De Ajacieden doken op het talent, op de bank geloofde de deze week vastgelegde doelman Przemyslaw Tyton zijn ogen niet en pakte trainer Erik ten Hag zijn assistenten Michael Reiziger en Winston Bogarde stevig vast. Wetende ook, dat zijn ploeg voor de tweede week op rij na een riante voorsprong door het oog van de naald kroop.

Net als tegen RKC leek Ajax in de tweede helft de titel verder op de tocht te zetten, ondanks de wake-up-call waar Ten Hag nog over sprak nadat Dusan Tadic toen vanaf de stip de punten op de valreep nog veiligstelde. Tegen Cambuur was het (score)verloop identiek. Twee prima goals voor rust, vergooid met twee cadeaus in de tweede helft en alsnog de punten veiligstellen, daar waar niemand in Friesland nog op een spannende wedstrijd rekende. Maar toen Davy Klaassen bij een corner zijn man uit het oog verloor, was Issa Kallon er als de kippen bij om het in september nog met 9-0 verslagen Cambuur weer uitzicht te geven op een stunt. Die leek er ook te komen toen Nicolás Tagliafico de bal bij Mitchel Paulissen in de voet schoof. Hij schonk invaller Patrick Joosten een niet te missen kans: 2-2.

Volledig scherm Ryan Gravenberch in duel met Robin Maulun © Pro Shots / Niels Boersema

Het stadion van Cambuur, waar de opnieuw herstellende trainer Henk de Jong bij aanvang nog op fraaie wijze een hart onder de riem werd gestoken, ontplofte van blijdschap en ongeloof na de gelijkmaker. Ajax was namelijk ijzersterk begonnen in Friesland. Gravenberch, die volgens Ten Hag als vervanger van de zieke controleur Edson Álvarez vooral in defensief opzicht zijn mannetje moest staan, werd al na een paar minuten aan de rechterkant vrijgespeeld. Zijn voorzet werd bij de tweede paal door Dusan Tadic gepromoveerd tot openingstreffer. Zoals wel vaker dit seizoen, haalde een vroeger treffer het best in Ajax naar boven.

Na de de rake volley van Tadic werd Cambuur met veel druk, een hoog baltempo en veel positiewisselingen de grote rondo ingezogen. Ajax was heer en meester en noteerde voor rust een handvol schitterende aanvallen. Die kregen in de koppende Sébastien Haller en ingelopen Davy Klaassen nog geen trefzeker eindstation, maar toen Gravenberch zich opnieuw aan het front meldde, was het wel weer raak. Zijn lage voorzet werd knap aangenomen door Haller, die vervolgens uit de draai zijn negentiende competitietreffer binnen ramde: 0-2.

Het bleek ditmaal echter niet de opmaat naar grote zege met een handvol treffers, wat Ajax al tien keer deed dit seizoen. De titelverdediger incasseerde voor de derde keer op rij en moest, in de week voor de krakers tegen Benfica en Feyenoord, diep gaan om in aanloop naar de krakers alleen aan kop te blijven.

Volledig scherm © Pro Shots / Jasper Ruhe

Blind: ‘Tegenstanders willen er een tenniswedstrijd van maken’

Daley Blind zag een wedstrijd met twee verschillende gezichten. ,,In de eerste helft waren we heer en meester, geen vuiltje aan de lucht. In de tweede helft waren we heel slordig, veel te gehaast aan de bal. Het is vaak heel moeilijk om je vinger erop te leggen waar dat nou aan ligt. Ik denk dat we onze aanvallen te snel op wilde zetten. Onze tegenstanders willen vaak een soort tenniswedstrijd creëren, waarin het spel op en neer gaat. Wij moeten de controle houden en zorgen dat we de bal langer in ons bezit houden", zei Blind, die blij was voor matchwinner Gravenberch. ,,Hij oefent er veel op tijdens trainingen, dus het is mooi voor hem en voor ons dat het nu zo uitpakt op een belangrijk moment.”

Gravenberch: ‘We pakken wel weer de drie punten’

Gravenberch was blij met zijn winnende goal. ,,Het was een hele gekke wedstrijd. In de eerste helft hebben we echt gedomineerd, maar zij maken kort na rust de 1-2 en dan weet je dat ze er nog vol voor gaan met dat fanatieke publiek erachter. Het mag ons niet overkomen, maar het gebeurt toch. Het zit toch een beetje in de focus denk ik. Het mag niet gebeuren, maar het belangrijkste is dat we hier de drie punten pakken. Ik denk dat we hier nog wel een meeting over gaan hebben, want dit mag ons niet te vaak overkomen. Vorige week tegen RKC was het al een drama in de tweede helft en nu ook", zei de 19-jarige middenvelder uit Amsterdam.

,,Ik kreeg de bal van Steven en dacht meteen aan schieten. Ik dacht eigenlijk niet na en haalde gewoon gelijk uit. Ik had al een tijdje niet meer gescoord, dus ik zat er wel op te wachten. Lekker om zo'n goaltje te maken. Nou ja, goal inderdaad, deze kon wel eens belangrijk zijn.”

Volledig scherm © Pro Shots / Niels Boersema

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Goal Alert

Mis geen goal: installeer gratis Goal Alert en ontvang tijdens wedstrijden binnen vijf minuten een melding én een video van elk doelpunt van je aangevinkte club.