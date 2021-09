Grim met Willem II naar oude club: ‘Ook RKC heeft het goed voor elkaar, hoor’

Van hobbels op de weg leer je het meest, heeft Fred Grim ondervonden in zijn lange loopbaan als keeper en coach. ,,Op m’n 21ste ging ik van Ajax naar Cambuur en daar was alles anders, beperkter. Ook de overgang van trainer van de Onder 19 bij Ajax naar Almere City was vrij heftig. Bij Ajax lopen veel mensen rond die ieder op hun eigen terrein zorgen dat alles tot in de puntjes geregeld is, ook voor die jonge gasten.”