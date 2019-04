Groenen houdt niet van invallen: ‘Als je start, heb je meteen het goede gevoel’

Bondscoach Sarina Wiegman beslist na de oefeninterland tegen Chili wie de nummer 1 wordt op het WK. Vanavond mocht Sari van Veenendaal het doel verdedigen, dinsdag krijgt Loes Geurts in Alkmaar weer een kans. ,,De keuze wie eerste keeper wordt, stellen we nog even uit’', zegt Wiegman. ,,We hebben twee heel verschillende keepsters, dat is een keuze op zich.’’



De 33-jarige Geurts was jarenlang de nummer 1, maar in de aanloop naar het EK van 2017 moest ze haar basisplaats afstaan aan Van Veenendaal. De keepster van Arsenal groeide daarna zelfs uit tot aanvoerster van de ‘Leeuwinnen’. Van Veenendaal belandde bij haar Engelse club echter op de bank en in de play-offs voor het WK kreeg de nu 122-voudig international Geurts in Oranje weer de voorkeur.



,,Sari en Loes blinken allebei in iets anders uit. Ze hebben beiden de afgelopen periode bij hun clubs minder gespeeld. Ik wil gewoon meer van ze zien’', zegt Wiegman. ,,De ploeg krijgt in de aanloop naar het WK steeds meer vorm, maar het ligt nog niet helemaal vast. Sari en Loes concurreren om de plek onder de lat.’’