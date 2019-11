Groenendijk denkt na over ADO-toekomst: ‘Ik ga er rustig over slapen’

Fons Groenendijk gaat na de zeperd van zijn ADO Den Haag bij Heracles Almelo (4-0) nadenken over zijn toekomst als trainer in de Hofstad. Dat heeft hij na afloop tegenover FOX Sports laten weten.

,,Ik vind dat we nog wel aardig begonnen", zo begon hij zijn nabespreking. ,,Hun eerste kans was daarna meteen een goal, die situatie was te voorkomen. Maar die tweede goal vind ik eigenlijk ongelooflijk, dat was een Comedy Capers-goal. Dan moet je als ploeg een antwoord geven, maar dat hebben we wederom niet kunnen doen.”

ADO won slechts één van de laatste tien competitieduels en staat voorlaatste. ,,Ook vanaf de zijkant leek het op los zand. Het vertrouwen is broos, je ziet de koppies naar beneden gaan. We waren hier gewoon niet in staat iets mee te nemen. Dat is een repeterend verhaal. En daar ben ik verantwoordelijk voor.”

Groenendijk voelt aan dat zijn positie steeds nadrukkelijker ter discussie wordt gesteld. ,,Of ik nog binnenkom bij de jongens? Geloof me: dat is nog het geval. Maar tussen binnenkomen bij de jongens en de uitvoering, daar zit nog een verschil. En uiteindelijk - want daar wil je naartoe - moet ik ook bij mezelf te rade gaan. Als het perspectief er niet meer is, en daar ga ik eens rustig over slapen, dan moet ik kijken wat de gevolgen zijn.”