Groenendijk grijpt in: Ook Beugelsdijk is basisplek kwijt

Door Yorick Groeneweg



Om het tij te keren, overweegt Fons Groenendijk drie tot vier wijzigingen in zijn opstelling. De keeperswissel met Robert Zwinkels voor Indy Groothuizen was al bekend, nu is ook duidelijk dat Tom Beugelsdijk voorlopig op de bank zal moeten plaatsnemen. ,,Tom Beugelsdijk staat normaal altijd in de basis, maar hij is te vaak betrokken bij tegengoals en krijgt te veel gele kaarten”, aldus Groenendijk, die waarschijnlijk kiest voor Nick Kuipers als zijn vervanger.

Lees ook Zwinkels neemt plek Groothuizen over in doel bij ADO Lees meer

Afgelopen zondag tegen FC Utrecht (3-0 verlies) kreeg de Haagse verdediger zijn zevende gele kaart van het seizoen. Dat zijn er al net zoveel als in de gehele afgelopen voetbaljaargang ,,’Beugel’ is een man naar mijn hart, maar dat staat daar los van”, vervolgde Groenendijk. ,,Tom moet zich terugvechten en laten zien dat hij een prima verdediger voor de eredivisie is. Hij moet leren verdedigen zonder een overtreding te begaan.”