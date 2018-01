Groenendijk: Het zegt genoeg dat Van Persie vrij laat kwam

Door Wietse Dijkstra



,,Ik heb in de kleedkamer gezegd dat dit het verschil is tussen in de top spelen en in de middenmoot’’, aldus Groenendijk. ,,We hebben behoorlijk wat stappen gemaakt dit seizoen. Het laatste stapje is dat je ook in dit soort wedstrijden je momenten kiest om een tegenstander pijn te doen.’’



Over zijn defensie, waar de 19-jarige Shaquille Pinas uitstekend overeind bleef, had Groenendijk geen klagen. Maar ADO verzuimde om te profiteren van de kansen die het, met name via Sheraldo Becker, kreeg. ,,We bleven goed in de wedstrijd en kunnen vlak voor rust op 0-1 komen’’, aldus Groenendijk. ,,Daar misten we net de overtuiging. Ook bij 2-1 achter kregen we twee grote kansen om 2-2 te maken.’’