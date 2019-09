Groenendijk kijkt tijdens ‘knuffelregen’ even opzij

Beelden van de 'knuffelregen' gingen de hele wereld over. De Haagse fans zullen daar opnieuw voor zorgen. Er kwamen zoveel exemplaren binnen, dat ze lang niet allemaal mee kunnen naar het Rotterdamse stadion. De supporters hebben daarom een actie bedacht waarbij knuffels voor 1 euro per stuk 'geadopteerd' kunnen worden. De opbrengst gaat naar het Sophia Kinderziekenhuis.



AZ besloot 5000 exemplaren te adopteren. Niet alleen om het ziekenhuis te ondersteunen, maar ook om de goede band met ADO te onderschrijven. AZ is tot aan de winterstop welkom in Den Haag om daar de 'thuiswedstrijden' af te werken, aangezien een deel van het dak van het eigen stadion is ingestort.