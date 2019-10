Groenendijk: We moeten er tegen Ajax een strijd van maken

Bij ADO werken ze natuurlijk aan dat laatste. Twee weken terug bezorgden ze AZ (0-1) bijvoorbeeld een zware middag in Den Haag, net nadat die club in de Europa League tegen Partizan had gespeeld. Met Michiel Kramer en Lex Immers voorop werd de Alkmaarse ploeg onder druk gezet. Die speelwijze is ook nu een optie, beaamt Groenendijk. ,,We proberen ze aan te pakken, al hebben ze natuurlijk ook echt een geweldige ploeg.”



Tom Beugelsdijk zal in het aanpakken een belangrijke pion zijn. De Haagse verdediger ziet de verbluffende 0-3 van Ajax in Spanje ook niet als nadeel voor ADO. ,,Komen ze na die fantastische overwinning net uit het vliegtuig dan denk ik niet dat die gasten er blij mee zijn dat ze hier op het kunstgras moeten spelen. Ik denk dat ze kiezen voor een zakelijke insteek. Dan moeten wij het ze lastig maken.”