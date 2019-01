Groenendijk zoekt plan B voor kaartenpakker Beugelsdijk

Door Yorick Groeneweg



,,Beugelsdijk heeft de laatste wedstrijden goed gespeeld, maar is wel bij elke gele kaart geschorst. We moeten een plan B hebben”, vindt Groenendijk, die deze week in het oefenduel met Trabzonspor (3-1 verlies) wilde zien hoe Shaquille Pinas het op die plek zou doen. Het experiment beviel de trainer; de 20-jarige linkspoot vulde het met flair in en had ook een bepaalde rust in zijn spel.



Morgen tegen het Basaksehir van onder anderen Eljero Elia is het de beurt aan Nick Kuipers. Omdat Beugelsdijk in de laatste wedstrijd voor de winterstop tegen Feyenoord (2-2) geel kreeg, is hij volgende week zaterdag bij de competitiehervatting tegen VVV-Venlo direct geschorst.