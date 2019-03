Groenewegen start morgen niet in Gent-Wevelgem wegens ziekte

,,Helaas geen Gent-Wevelgem voor mij vanwege ziekte‘’, schrijft Groenewegen. ,,Maar ik kijk tevreden terug op deel 1 van dit seizoen, voor nu herstellen en dan in één rechte lijn richting de Tour!’



Groenewegen werd vooraf ingeschat als een kanshebber op de eindzege in Gent-Wevelgem, waar doorgaans renners met rappe benen aan het langste eind trekken. Afgelopen woensdag maakte de 25-jarige Nederlander gehakt van onder anderen Fernando Gaviria en Elia Viviani in Driedaagse De Panne. Groenewegen kent sowieso een sterk seizoen; zijn overwinning in De Panne was zijn vijfde zege deze jaargang, na twee ritzeges in Parijs-Nice en een etappe in de Ronde van Valencia en de Ronde van de Algarve.