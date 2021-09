Grommende Kuip bewijst z’n waarde: Het Legioen kan cruciale rol gaan spelen in Rotterdam

Door Mikos Gouka



Arne Slot vertelde dat hij het als trainer van Feyenoord nog nooit had meegemaakt. De invloed van een woest grommende Kuip op de gemoedstoestand van de tegenstander, zijn eigen ploeg én de scheidsrechter. De jonge Rogier Meijer, trainer van NEC, zag voor het eerst van dichtbij dat een voorsprong vasthouden in een kolkende Kuip iets anders is dan een partijtje in pakweg Sittard, Zwolle of Arnhem. Natuurlijk, daar gaat de fanatieke aanhang óók hartstochtelijk achter de thuisploeg staan als het moment daarom vraagt. Maar het is allemaal niet te vergelijken met een hevig meelevende Kuip.