Groningen in vorm op bezoek bij RKC

Jong Oranje met een dreamteam naar het EK? Dat moet nog blijken

16 maart Jong Oranje reist maandag met een op papier ijzersterk team af naar Hongarije voor het EK. Een garantie voor succes is dat niet, zo bleek op het laatste eindtoernooi van Jong Oranje in 2013 wel. ,,Presteren moet je leren en dat is hartstikke moeilijk, want er zijn sterke landen bij.”