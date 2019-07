Groot PSV-aandeel bij droomstart voor Oranje onder 19 op EK: 5-0 winst op Noorwegen

Oranje kwam al na iets meer dan een minuut spelen op voorsprong in het stadion van Partick Thistle. Het was spits en PSV-aankoop Joëlle Smits uit Rosmalen (19) die na 70 seconden spelen de Noorse keepster voor het eerst verschalkte. Al in de vijfde minuut viel ook de 2-0, in de rebound gemaakt door Jonna van de Velde (17) uit het beloftenteam van Ajax.



Na een vrije trap van PSV’er Janou Levels kon haar ploeggenoot bij de Eindhovense ploeg Romée Leuchter (18) er in de 43ste minuut 3-0 van maken voor de Nederlandse talenten, waarna een minuut later Smits de ruststand zelfs naar 4-0 bracht. In de tweede helft scoorde alleen Ajax-talent Kirsten van de Westeringh (18) van Ajax nog, opnieuw na flink geblunder van de keepster van Noorwegen.



Oranje speelt vrijdagmiddag (17.00 uur) in Paisley de tweede poulewedstrijd tegen Frankrijk. Daar wordt volgende week maandag (19.15 uur) ook de derde poulewedstrijd tegen gastland Schotland gespeeld. De tweede beste teams uit poule A gaan door naar de halve finales. België, Engeland, Duitsland en Spanje zijn de vier landen uit poule B.