Grootscholten per direct weg bij Feyenoord Academy

Fotoserie | Succesvol­le groepsfase Oranje in de Nations League

14:07 Nederland flikte maandag wat niemand van tevoren voor mogelijk had gehouden. Winnaar worden in de poule met huidig wereldkampioen Frankrijk en wereldkampioen van 2012 Duitsland. Een terugblik in foto′s op de vier groepswedstrijden van Oranje in de eerste editie van de Nations League.