Grote leegloop bij NEC na mislopen promotie

Video Oranje Onder 17 naar halve finale EK na thriller in penalty­reeks

14 mei Oranje Onder 17 heeft de halve finale bereikt van het EK in Engeland. Na strafschoppen werd Ierland bedwongen. De reeks was noodzakelijk nadat de reguliere speeltijd - er waren geen verlengingen - in 1-1 was geëindigd. Bij Oranje speelde PSV’er Mohammed Ihattaren de hele wedstrijd mee.