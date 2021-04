Gunstige loting Oranje Leeuwinnen in kwalificatiereeks voor WK 2023

Het komende WK voor vrouwen wordt van 10 juli tot 20 augustus 2023 gehouden in Australië en Nieuw-Zeeland. Er doen 32 landen mee, waarvan elf uit Europa. De negen poulewinnaars plaatsen zich rechtstreeks voor het WK. De negen nummers twee uit de poules gaan de play-offs in, waarin dus nog twee tickets zijn te verdienen. De kwalificatiereeks gaat van start op 13 september en duurt tot 11 oktober 2022.



Nederland is de vice-wereldkampioen, nadat het in de zomer van 2019 in de finale in Lyon verloor van de Verenigde Staten. Bondscoach Sarina Wiegman neemt komende zomer afscheid op de Olympische Spelen. Daar speelt Oranje in de poulefase tegen Brazilië, China en Zambia. Nederland plaatste zich al voor het EK van 2022 in Engeland. De loting voor dat toernooi is op 28 oktober in Manchester. Het EK zou eerst in de zomer van dit jaar worden gehouden, maar werd een jaar doorgeschoven omdat deze zomer het EK voor mannen en de Olympische Spelen al op het programma staan.