Guus Hiddink straks twee á drie dagen per week bij PSV

Erik ten Hag: Als je ziet aan welke criteria Babel voldoet...

9 januari Met het oog op het EK is Ryan Babel in zijn nopjes met Ajax en trainer Erik ten Hag is op zijn beurt zeer te spreken over de komst van de Oranje-international naar Amsterdam. ,,Als je ziet aan welke criteria hij voldoet, dat zijn heel veel zaken die ons kunnen helpen. Vandaar dat we hebben toegeslagen.”