Guus Til op weg naar SC Freiburg

Til staat nu nog onder contract bij Spartak Moskou waar hij vorig seizoen een moeizaam seizoen kende. Ook dit jaar komt de aanvallende middenvelder niet echt in de plannen voor van de trainer Domenico Tedesco al viel hij de laatste drie duels wel in.

De oud-speler van is al langere tijd op zoek naar een nieuwe club en had het vizier daarbij op het buitenland gericht. Een overgang naar PSV ging mede daardoor niet door. Even leek er afgelopen weekend een streep door de transferplannen van Til te gaan toen hij geblesseerd raakte in het duel tegen Arsenal Tula. Maar de herstelperiode van zijn enkelblessure is niet lang.