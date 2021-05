Haakt Fortuna of FC Twente af in strijd om play-offs?

Pascal Jansen: ‘Ik bewijs dat het mogelijk is om als zwarte coach ver te komen’

7:21 Opeens was Pascal Jansen (48) hoofdtrainer van AZ. Hoewel opeens, de geboren Londenaar is al 28 jaar bezig om ‘de beste trainer ter wereld’ te worden. Over die lange weg, bescheiden zijn, zingen in de woonkamer en de lessen van Louis van Gaal.