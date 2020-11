Hake aast op job Van den Brom: ‘FC Utrecht kent mijn ambitie’

Otto Versfeld heeft al een Zilveren Schoen, maar strijdt nu om een heuse FA Cup voor ‘Badly Aging Footbal­lers’

3 november Otto Versfeld is vooral de doelman van dé penalty van Johan Cruijff en de Zilveren Schoen in de eredivisie. Maar nu, 36 jaar nadat hij stopte als profvoetballer, is de oud-keeper van Helmond Sport in de race voor een FA Cup. U leest het goed: het gaat om een FA Cup voor ‘Badly Aging Footballers.’