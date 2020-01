Hakim Ziyech doet alles op gevoel: ‘In de voetballerij lopen veel neppe figuren rond’

Babel vol vertrouwen: Ik ben door Ajax als verster­king gehaald

17 januari Met Ryan Babel in de gelederen gaat Ajax vanaf zondag op jacht naar de landstitel en winst van de Europa League en KNVB-beker. De 33-jarige aanvaller is voor de tweede keer terug bij de club waar hij een lange voetbalreis begon. ,,Ik ben weer thuis”, zegt hij. ,,Dit is altijd mijn droomclub gebleven.”