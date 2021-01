Haller droomt van trefzeker debuut voor Ajax tegen PSV: ‘Zou perfecte start van dit avontuur zijn’

De Franse spits - die afgelopen jaar debuteerde in de nationale ploeg van Ivoorkust, het land waar zijn moeder vandaan komt - gaat bij Ajax spelen met rugnummer 22. Dat nummer droeg hij ook bij zijn vorige werkgever West Ham United én bij FC Utrecht, de club waarvoor hij in 2,5 jaar 45 doelpunten maakte in de Nederlandse competitie.

,,Mijn dochter is hier geboren, Nederland voelt dus wel een beetje als 'thuis' voor me", zegt Haller. ,,Ajax is een club waar ik me kan laten zien. Ik kan hier in de Champions League spelen en ieder seizoen vechten voor het kampioenschap."

De spits kent trainer Erik ten Hag nog uit zijn periode bij FC Utrecht. Hij speelde daar ook samen met de huidige Ajacieden Sean Klaiber en Zakaria Labyad. ,,Sean belde me gelijk op toen hij op internet las dat ik mogelijk naar Ajax zou komen. Met de trainer heb ik altijd contact gehouden. We hadden in Utrecht een goede relatie. De manier waarop hij met me sprak, hoe hij me vertrouwen en adviezen gaf, dat vergeet ik nooit."

