‘Haller was wat duur, zo'n wereldvoetballer vind ik hem niet’

Of vind je het minder leuk omdat de absolute topvorm bij jouw Ajax ontbreek?

,,Nee dat is het niet hoor, haha. Ik kan dat wel scheiden. Ja, ik vind Ajax maar moeizaam draaien momenteel. Het is niet geweldig allemaal. Wat betreft de achterhoede ben ik al niet zo tevreden. Ik vind dat Perr Schuurs onzekerheid uitstraalt en dat kost punten. Er worden achterin veel fouten gemaakt, waardoor het hele elftal minder goed draait.”



Er is de laatste tijd wat kritiek op Dusan Tadic.

,,Ja die kan natuurlijk verschrikkelijk goed voetballen maar ik vond hem vorig seizoen al wat minder dan het jaar ervoor. Echt uitblinken lijkt er niet meer in te zitten. Dat is jammer want Tadic in vorm is heel belangrijk voor Ajax.”