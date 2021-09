Haps deelt verhaal achter absentie: ‘Ik was mentaal en fysiek kapot door de ziekte van mijn vader’

Haps werd gisteren door Feyenoord voor 500.000 euro verkocht aan Venezia FC, dat na negentien jaar terug is in de Serie A. De 28-jarige linkspoot tekende een driejarig contract bij de club waar hij in een kleedkamer terechtkomt met liefst twintig nationaliteiten. De in Utrecht geboren international van Suriname speelde in Nederland voor AZ (111 duels), Go Ahead Eagles (10 duels) en de afgelopen vier jaar exact honderd duels voor Feyenoord, dat hem na het kampioensjaar voor 6 miljoen euro overnam van AZ. Dat hadden tien duels meer kunnen zijn, maar in november en december 2020 bleef Haps zo'n zes weken buiten de selectie. Na de korte winterstop sloot hij weer aan. Dick Advocaat communiceerde destijds dat het ging om ‘medische redenen', maar Haps deed zelf nooit zijn verhaal. Tot vandaag, in een bericht vanuit Venetië aan zijn 35.000 volgers op Instagram.

,,Ik wil mijn verhaal met jullie delen. Mijn vader had anderhalf jaar geleden last van zijn borst. Hij had hij een MRI gemaakt en we kwamen erachter dat hij longkanker had in fase 3. Dat betekende dus dat het 50/50 was of hij het zou overleven. Ik was mentaal en fysiek zo gebroken, omdat ik het met bijna niemand over heb gehad. Ik heb er een jaar lang ermee gelopen totdat ik het lichamelijk en geestelijk niet meer aan kon om te kunnen voetballen. Ik ben daardoor ook nog eens paar dagen in het ziekenhuis beland", vertelt Haps.

,,We hebben met de familie en onze kerk veel gebeden en onze gebeden zijn gehoord. Mijn vader is een overwinnaar. Een paar maanden geleden hebben we te horen gekregen dat hij is genezen van zijn longkanker. Papa, ik ben ontzettend blij dat jij deze dag met mij hebt kunnen meemaken en we danken God voor zijn liefde, goedheid, trouw en genade. When jesus say yes, nobody can say no! Papa, ik hou van je.”

Venezia keerde na negentien jaar terug in de Serie A met nederlagen bij Napoli (2-0) en Udinese (3-0). Haps kan op zondag 12 september debuteren in de uitwedstrijd bij Empoli. Bij het Stadio Pier Luigi Penzo zijn de werkzaamheden nog druk bezig om het stadion te laten voldoen aan de regels voor de Serie A. Haps kan bij zijn nieuwe club Nederlands praten met de Finse doelman Niki Mäenpää, de Noorse aanvaller Dennis Johnsen en de Belgische middenvelder Daan Heymans.

Haps maakte in juni zijn debuut voor het nationale team van Suriname, waarmee hij in juli uitkwam op de Gold Cup.

