Haps ondanks breuk in hand inzetbaar bij Feyenoord

Dit is het resterende programma van Ajax, AZ, Feyenoord en PSV

11:53 De titelstrijd in de eredivisie is na Super Sunday weer ongekend spannend. AZ won met 0-2 van Ajax en staat nu net als de Amsterdammers op 53 punten. Op zes punten achterstand hoopt ook Feyenoord nog van de Coolsingel terwijl PSV met een wedstrijd meer weer één punt achter de Rotterdammers staat. Wie wordt landskampioen? We bekijken het resterende programma van de topvier.