Haps pas na de winterstop terug bij Feyenoord

Haps begon aan het seizoen met een beenblessure en speelde daardoor nog geen minuut voor de bekerwinnaar. In september keerde hij voorzichtig terug op het trainingsveld. ,,Hij gaat met stapjes vooruit'', laat Feyenoord nu weten.



Haps stond afgelopen seizoen lang aan de kant met een schouderblessure. De jeugdige Tyrell Malacia diende zich in die periode aan als een goede vervanger van de linksback. Calvin Verdonk is dit seizoen eveneens in beeld om op die positie te spelen.