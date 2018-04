Hassane Bandé volgende week al naar Ajax

Veltman loopt 'ernstig knieletsel' op tegen VVV

14:37 Joël Veltman heeft aan de wedstrijd tegen VVV een ernstig knieletsel overgehouden, meldt Ajax. De aanvoerder van de Amsterdamse club moest zich gisteravond in de 39ste minuut laten wisselen na een charge van Ralf Seuntjens. Wat de exacte blessure is, is nog niet bekend. Maar Veltman mist in elk geval de rest van het seizoen en de voorbereiding van het komende seizoen.