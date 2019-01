Hattrick Venema helpt FC Utrecht langs Stuttgart

Venema begon op de bank. FC Utrecht speelde met misschien wel de beoogde basiself voor AZ-uit na de winterstop, met Jean-Christophe Bahebeck in de spits en Maarten Paes en Othmane Boussaid op de plekken van de nog geblesseerden David Jensen en Oussama Tannane. Emil Bergström stond naast Timo Letschert, ook met het oog op de afwezigheid van captain Willem Janssen tegen AZ door een schorsing. Maar eigenlijk sukkelde de eerste helft maar wat voort.



Het spektakel kwam pas na rust, toen FC Utrecht Venema en nog eens negen nieuwe spelers inbracht en ook Stuttgart volop wisselde. De meeste lijn was wel uit het spel, maar voor toeschouwers was het tweede bedrijf beduidend interessanter. Wie anders dan ‘Venomenema’ pakte de hoofdrol. Koelbloedig rondde hij achtereenvolgens een piekfijne voorzet van Leon Guwara en een subtiele pass van Cyriel Dessers af. Door zijn bijdrages zag Stuttgart tweemaal een voorsprong teniet gedaan worden. Gonzalo Castro had de Duitsers vanaf de strafschopstip op voorsprong gezet na een overtreding van de ingevallen doelman Thijmen Nijhuis; Erik Thommy maakte met een van richting veranderd afstandsschot de 2-1 nadat Venema even daarvoor gelijk had gemaakt. Venema maakte zijn invalbeurt compleet met een rake kopbal vlak voor tijd: zijn derde in nog geen veertig minuten tijd.



Opstelling FC Utrecht eerste helft: Paes; Klaiber, Letschert, Bergström, Gavory; Gustafson, Van Overeem, Emanuelson; Kerk, Bahebeck, Boussaid.

Opstelling FC Utrecht tweede helft: Nijhuis; Van der Maarel, Janssen, Mamengi, Guwara; Velanas, Brinkman, Boussaid; Van de Streek, Venema, Dessers.