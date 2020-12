Hattrickheld Linssen opgelucht: ‘Dit had ik zeker nodig’

Linssen had sinds begin oktober - op bezoek bij Willem II - niet meer gescoord in de competitie voor Feyenoord. Dat spookte ook door het hoofd van de 30-jarige Limburger. ,,Dit had ik zeker nodig. Er is een enorme last van mijn schouders gevallen. Want laten we er niet omheen draaien: het gaat toch in je hoofd zitten als je als aanvaller niet scoort. Je gaat erover nadenken, dingen zoeken waar het door komt. Als ik in mijn auto zat en ik zag dat voorbij rijdende mensen me herkenden, dan wist ik wat ze dachten. Ook van mijn medespelers kreeg ik het vaak te horen”, aldus Linssen.

Op de wedstrijdbal die Linssen mee naar huis mocht nemen, schreven zijn medespelers de tekst ‘dat werd tijd’. ,,En dat is ook zo”, vertelde hij. ,,Ik kan ze daar geen ongelijk in geven. Ik ben vooral heel blij dat dit me vandaag is gelukt.”

Ook Steven Berghuis was erg blij voor zijn ploeggenoot. ,,Het is heel erg leuk voor hem,” vertelde Berghuis na afloop. ,,Het was een goede voorzet van Tyrell Malacia en hij kwam als een spits naar de eerste paal.” Trainer Advocaat sluit zich aan bij de woorden van zijn aanvoerder. ,,Hij werkt zich een slag in de rondte. Vandaag krijgt hij zijn beloning.”

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

‘Daar kunnen we mee verder’

Zo gaan de Rotterdammers als nummer drie van de eredivisie de korte winterstop in. ,,Uiteindelijk was de eerste seizoenshelft niet goed genoeg. We hadden natuurlijk te maken met veel blessures”, verklaarde Berghuis. ,,Maar Leroy Fer is weer terug en Jens Toornsta kan daardoor hoger op het veld spelen. Ook Luis Sinisterra en Robert Bozenik zijn op de weg terug. Ik ben blij met de manier waarop we hebben gewonnen vandaag, daar kunnen we wel mee verder,” aldus Berghuis.

Berghuis had ook nog een boodschap voor alle fans die de wedstrijden vanuit huis moeten volgen nu er geen publiek welkom is in het stadion. ,,Ik wens iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar namens Feyenoord. Voor ons is het vervelend om zonder publiek te spelen, maar voor jullie is het nog veel erger. We missen jullie en hopen jullie snel weer te zien”, besloot Berghuis.

Volledig scherm Feyenoord-aanvaller Bryan Linssen (midden) is de gevierde man bij Feyenoord. © Pro Shots / Kay int Veen