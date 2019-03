Hattrickheld Van Persie wil ‘niet in somberheid afsluiten’ na bekerechec

Het was even omschakelen, de voorbije dagen, zo zei Van Persie voor de camera van FOX Sports. ,,Iedere ploeg wil zich vanaf februari richten op de twee prijzen, maar dat betekent niet dat die andere zestien clubs voor spek en bonen meedoen. Dat heb ik na de uitschakeling tegen Ajax ook tegen de ploeg gezegd: iedereen wil winnen, dat heb ik gelukkig ook vaak gedaan. Maar ik heb veel meer verloren in mijn carrière. Daar moet je mee kunnen omgaan.”



,,Dan moet je nieuwe doelen zoeken als sportman; speel met plezier in je sport. Geniet. Nog tien duels te gaan, dan zit het erop voor mij. Ik ga er volop van genieten. Het moment waarop je afscheid neemt, is altijd moeilijk. Natuurlijk wil je op een grandioze manier afscheid nemen, maar dat heb je niet voor het kiezen.