Heel gewoon en toch volkomen uniek

Door Sjoerd Mossou



Voor iemand die altijd doodgewoon is gebleven, is Willem van Hanegem best wel ongewoon. Althans: er is vrij veel tegenstrijdigs in zijn karakter. Het profiel van Nederlands populairste speler ooit staat bol van de contrasten.



Hij is robuust en toch gevoelig. Meedogenloos en enorm zachtaardig. Alledaags en mysterieus. Onberekenbaar en toch altijd precies hetzelfde. Nukkig, nors en tegelijk hartelijk. En zo aanraakbaar als hij is, zoveel angst boezemt hij ook in, niet in de laatste plaats – ironisch genoeg – bij zijn grootste bewonderaars.