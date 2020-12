Heerenveen-trainer Jansen: ‘Het voelde als de kleine jongens tegen de grote mannen’

Heerenveen gaat als nummer 8 van de Eredivisie de winterstop in, een positie waar trainer Johnny Jansen voorafgaand aan het seizoen direct voor getekend zou hebben. De Friese club verloor in de voorbereiding namelijk alle oefenwedstrijden. Het vertrouwen was broos bij de start van de competitie. ,,Daarom heb ik nu een heel dubbel gevoel", zei Jansen in De Kuip.

Tegen Feyenoord sloot sc Heerenveen de eerste seizoenshelft af met een nederlaag tegen Feyenoord (3-0). ,,Vooraf teken je voor een achtste plek, gezien de voorbereiding die wij hebben gedraaid. Maar er had toch ook

meer in gezeten."



De ploeg die in de oefencampagne verloor van onder meer NAC Breda, De Graafschap en VfL Osnabrück, clubs die allemaal een niveau lager spelen, begon de competitie met vijf overwinningen in de eerste zeven duels. Onder aanvoering van spelmaker Joey Veerman en spits Henk Veerman speelde Heerenveen fris en met overtuiging. In de laatste zeven wedstrijden voor de winterstop wisten de Friezen echter niet meer te winnen (drie nederlagen, vier remises).

Volledig scherm Johnny Jansen. © BSR Agency

,,Tegen PSV en Vitesse pakten we een punt, daar hielden we een goed gevoel aan over. Maar aan de laatste twee wedstrijden niet", zegt Jansen. ,,We verliezen van Heracles en van Feyenoord. Het oogt niet fris. Waar dat aan ligt? Het is lastig om daar echt een vinger op te leggen. De wedstrijd tegen Feyenoord voelde als de kleine jongens tegen de grote mannen."

Het zorgde voor frustratie bij Joey Veerman, de 22-jarige Volendammer die de lijnen uitzet op het middenveld. Veerman was in De Kuip de enige speler in het elftal van Jansen die af en toe iets verrassends deed. ,,We hadden totaal geen diepgang, deden alles uit stilstand", mopperde Veerman. ,,Dan kom je niet ver. In de laatste 35 minuten hebben we geen bal geraakt. Wat er anders moet? Daar heb ik wel wat ideeën over. We moeten sowieso onze kansen afmaken, iets wat in het begin van het seizoen wél lukte. En veel meer diepgang in ons spel krijgen.”



Spits Henk Veerman, de aanvoerder en topscorer van de Friezen met negen goals, heeft geen verklaring voor het verval. ,,Ik weet even niet waar het aan ligt. Maar dat het na de winterstop anders moet, dat staat vast."

Versterking

Jansen hoopt dat zijn spelers na een week rust fris terugkomen. In januari staan maar liefst zeven wedstrijden op het programma. Jansen heeft dan de beschikking over de transfervrij aangetrokken Siem de Jong en daarnaast hoopt hij op nog wat nieuwkomers. ,,Er moet zeker een keeper bij en ook op het middenveld willen we graag versterking."



Bekijk hier de samenvatting van Feyenoord - sc Heerenveen (Premium)