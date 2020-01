Heerlijke goal Mühren houdt Cambuur aan kop

SC Cambuur heeft in de Keuken Kampioen Divisie de koppositie behouden. De uitwedstrijd tegen middenmoter NEC leverde een zege van 2-0 op. Dat was vooral te danken aan Robert Mühren. De topscorer van de eerste divisie was na de rust twee keer trefzeker voor de bezoekers.