Hekkensluiter SC Cambuur leeft weer na overtuigende zege op matig Go Ahead Eagles

Cambuur bleef ondanks de ruime zege hekkensluiter in de eredivisie, maar is weer helemaal tot leven gewekt. De Leeuwarders wisten de laatste vijf duels niet te winnen. Tegen Go Ahead Eagles haalde de nummer achttien van de eredivisie echter hard uit. Michael Breij, Mimoun Mahi, Bjørn Johnsen en Navarone foor waren trefzeker namens de ploeg van Ultee.

Geen uitfans

Vanwege een besluit van burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden waren er geen uitsupporters welkom bij de wedstrijd tussen SC Cambuur en Go Ahead Eagles. ‘Uitsupportersverbod is geen oplossing. Stop criminalisering’, was te lezen op een spandoek van de supportersvereniging van Go Ahead Eagles.