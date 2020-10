Helmond als hofleverancier van eerstedivisievoetballers in Zuidoost-Brabant, achtste plek op ‘geboorteranglijst’

Het is de droom van veel ouders: een zoon die profvoetballer wordt. Met die gedachte in het achterhoofd is het niet gek om de geboorte Helmond te laten geschiedden, zo blijkt uit onderzoek van tussendelinies.nl , dat uitzocht waar eerste- en eredivisievoetballers geboren zijn.

Toegegeven, het is opportunistisch en vooral ook ludiek bedoeld, maar Helmond neemt met zeven eerstedivisievoetballers de achtste plek op de officieuze ‘geboorteranglijst’ in, ruim achter Amsterdam (58), Rotterdam (27), maar Utrecht (12), Den Bosch (10), Den Haag (10), Haarlem (8) en Purmerend (8) zijn met een geboortegolf nog best in te halen. Eindhoven (Guus Joppen en Valentino Vermeulen) heeft wat dat betreft iets meer goed te maken.

Het merendeel van de in Helmond geboren eerstedivisievoetballers speelt in de regio, Joey Sleegers en Justin Ogenia staan onder contract bij FC Eindhoven, Sander Vereijken en Kay van de Vorst spelen bij Helmond Sport. Van de Vorst leverde onlangs zijn spullen in, maar de kans is groot dat hij terugkeert. Verder speelt Mees Kreekels bij Jong PSV en Luuk Brouwers en Bram van Vlerken bij Go Ahead Eagles en Almere City FC. Het gaat dus om spelers die in Helmond geboren zijn, dus niet per se opgegroeid. Brouwers woonde lange tijd in Lieshout.

16-jarige Helmonder

In de eredivisie zijn Eindhoven en Helmond elk met 1 speler vertegenwoordigd: de kenner kan inmiddels niet meer om PSV’er Cody Gakpo heen, maar Wassim Essanoussi is minder bekend. De 16-jarige middenvelder van VVV zat dit seizoen meerdere duels op de bank, maar hij wacht nog op zijn debuut. Verder vormen Clint Leemans (Veldhoven), Roy Beerens (Bladel) en Nigel Bertrams (Best) de Zuidoost-Brabantse geboortedelegatie in de eredivisie.