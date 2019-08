Henk de Jong geroerd door applaus fans De Graafschap

Zoon van Prince Polley staat voor debuut als rechtsback bij ADO

18:42 De Ghanese aanvaller Prince Polley voetbalde in de jaren tachtig en negentig voor Sparta, FC Twente en Heerenveen in de eredivisie, nu komt zijn zoon in aanmerking voor een debuut op het hoogste niveau in Nederland. Robin Polley zou zondag weleens een basisplek kunnen hebben bij ADO Den Haag, dat met verschillende blessures kampt.