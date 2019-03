Henk de Jong maakt Cambuur twee keer blij

Video Malen over ontsnap­ping PSV in Venlo: ‘Al vaak genoeg gedaan’

17 maart Ergens was het nog wel een verrassing voor Donyell Malen dat PSV het tegen VVV opnieuw in de slotfase flikte. Aan de andere kant voelde hij ook wel weer aankomen, PSV scoorde dit seizoen al 24 keer eerder in het laatste kwartier. ,,We hebben het al vaak genoeg gedaan”, benadrukte Malen.