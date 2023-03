Henny Cruijff, broer van Johan Cruijff, op 78-jarige leeftijd overleden

Voetbalpod­cast | ‘Blind komt het dichtst bij De Jong in de buurt op gebied van passing en niveau’

Gaat Mats Wieffer debuteren in Oranje? Sipke Hulshoff laat zich gelijk zien op eerste training van Oranje, Ronald Koeman is op zoek naar vastigheden en driehoekjes en de toekomst van Xavi Simons. Etienne Verhoeff neemt dit alles door met Maarten Wijffels in een nieuwe AD Voetbalpodcast.