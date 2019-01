Henri van der Aat (ex-Ajax) nieuwe algemeen directeur van NAC

Henri van der Aat wordt de nieuwe algemeen directeur van NAC. Dat bevestigen meerdere goed ingevoerde bronnen tegenover BN DeStem. De 61-jarige ervaren sportbestuurder tekent een dezer dagen een contract voor drie jaar. Daarmee is hij de opvolger van de op 21 december aangestelde interim directeur Nicole Edelenbos, van wie de overeenkomst per dag opzegbaar is.

Als de handtekeningen zijn gezet - de onderhandelingen bevinden zich in de afrondende fase - zal Van der Aat officieel door NAC worden gepresenteerd. Naar verwachting zal de overeenkomst rond het weekend worden beklonken. De eerste contacten tussen beide partijen dateren van begin december, nadien hebben in het diepste geheim gesprekken plaatsgevonden tussen de drie grootaandeelhouders van NAC en Van der Aat.

Pas in een later stadium is de zeskoppige raad van commissarissen (rvc) op de hoogte gebracht. In de huidige organisatiestructuur stelt de rvc weliswaar de algemeen directeur aan, maar het toezichthoudend orgaan legt in dit geval geen gewicht in de schaal als het om de benoeming van Van der Aat gaat.

Commercieel zwaargewicht

Met de aanstaande benoeming van Van der Aat weet NAC volgens ingewijden tegenover BN DeStem een commercieel zwaargewicht met een internationaal netwerk aan zich te binden. Tussen 2008 en 2013 bekleedde hij hoge functies bij Ajax. Het eerste jaar als interim algemeen directeur als opvolger van Maarten Fontein, de vier daaropvolgende jaren was hij commercieel directeur met als taak om zich toe te spitsen op commercie, media en communicatie. Na de door wijlen Johan Cruijff ontketende ‘fluwelen revolutie’ verdween Van der Aat van het Amsterdamse toneel, om later als commerciële man korte tijd op te duiken bij AS Monaco.

De in Madrid woonachtige Van der Aat is momenteel directeur bij AIM Sport Marketing, dat wereldwijd ledboarding levert voor voetbalwedstrijden. Specifiek ledboarding met digitale overlapping, waarbij de sponsoring op de borden langs het veld tijdens een en dezelfde wedstrijd in ieder land verschillend is.

Technisch manager

Een van zijn eerste taken in Breda wordt het aanstellen van een technisch manager, die aan hem verantwoording aflegt over het technisch beleid. Van een tweekoppige statutaire directie, waarbij de algemeen en technisch directeur op basis van gelijkwaardigheid werken, is met het aantrekken van Van der Aat geen sprake meer.