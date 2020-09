Heracles - ADO Den Haag

Verwachtingen ‘Feyenoord gaat die volle Kuip nog heel erg missen’

12 september Zelden was de eredivisie zo onvoorspelbaar als nu, in de coronacrisis. Waar mogen we ons ongeremd op verheugen? Wat wordt écht anders? AD Sportwereld zette twee oud-internationals, een ervaren trainer en een actief voetballer aan één tafel.