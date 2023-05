Heracles Almelo als kampioen terug naar de eredivisie, PEC Zwolle op doelsaldo geklopt

Heracles Almelo is na 1962, 1985 en 2005 voor de vierde keer kampioen geworden in de eerste divisie. De ploeg van John Lammers won vanavond met 2-0 van Jong Ajax en krijgt daarmee de kampioensschaal in de Keuken Kampioen Divisie. PEC Zwolle, dat ook al zeker was van promotie en vanavond nog met 2-3 won bij Helmond Sport, wordt uiteindelijk op doelsaldo geklopt.

Heracles Almelo en PEC Zwolle domineerden na de degradatie van vorig jaar dit seizoen vanaf het begin in de Keuken Kampioen Divisie. Beide clubs eindigen uiteindelijk op 85 punten na 38 wedstrijden, liefst vijftien punten meer dan nummer drie Almere City. Het doelsaldo van Heracles is echter net iets beter: +61 om +56.

Heracles sluit het seizoen daarmee af met de kampioensschaal, die vanavond door KNVB-baas Marianne van Leeuwen naar Almelo werd gebracht. Even werd het nog spannend in Almelo. Niet door het wedstrijdverloop, maar door wat plastic bekertjes op het veld na de 2-0 van Lucas Schoofs in de 71ste minuut. De wedstrijd lag daarna tien minuten stil, maar in de laatste twintig minuten gebeurde er niets geks meer en dus ontstond er een mooi kampioensfeest. Na het laatste fluitsignaal renden duizenden fans direct het veld op om het kampioensfeest te gaan vieren met de spelers.

Volledig scherm Samuel Armenteros maakte vanavond zijn 17de treffer van het seizoen, waarmee de 32-jarige spits uit Zweden clubtopscorer is geworden van Heracles. © ANP

Samuel Armenteros had Heracles halverwege de eerste helft al op voorsprong gebracht met zijn zeventiende treffer van het seizoen, waarmee de 32-jarige Cubaanse Zweed het seizoen afsluit als clubtopscorer. Emil Hansson en Nikolai Laursen maakten een doelpuntje minder.



Nadat de wedstrijd in de 71ste minuut werd stilgelegd werden de supporters van Heracles toegesproken door clubiconen Hendrie Krüzen en Nico-Jan Hoogma, waarna er in de laatste twintig minuten niets geks meer gebeurde en de wedstrijd het einde gewoon haalde.

Justin Hoogma (24) treedt in de voetsporen van zijn vader Nico-Jan Hoogma, sinds vorig jaar de algemeen directeur van Helmond Sport. Op 20 mei 2005 mocht hij na de 2-2 tegen BV Veendam de kampioensschaal in ontvangst nemen als aanvoerder van Heracles. 18 jaar later (min één dag) mag Justin Hoogma dat doen na de 2-0 zege op Jong Ajax.

Volledig scherm Vreugde bij Nico-Jan Hoogma na de titel in 2005. © ANP

Volledig scherm De drie Hoogma’s met de kampioenschaal van 2004/2005. Aanvoerder Nico-Jan met zijn zonen Robin (links) en de huidige Heracles-captain Justin. © Nico-Jan Hoogma

PEC Zwolle wint in Helmond

PEC Zwolle sloot het seizoen af met een 2-3 overwinning bij Helmond Sport. Lennart Thy maakte na 17 minuten de 0-1, maar daarna scoorde Martijn Kaars in de 20ste en 45ste minuut voor Helmond Sport. PEC leek het seizoen daarmee even te gaan afsluiten met een nederlaag, maar Thy maakte in de 57ste minuut de 2-2 en zijn 23ste treffer van het seizoen. Daarmee sluit de Duitse spits het seizoen af als topscorer van de Keuken Kampioen Divisie, met twee goals meer dan Roda JC-spits Dylan Vente. In de 95ste minuut won PEC Zwolle zelfs nog door een goal van Sven Zitman.

Uitslagen laatste speelronde

Heracles Almelo - Jong Ajax 2-0

Helmond Sport - PEC Zwolle 2-3

Almere City - MVV Maastricht 1-0

De Graafschap - FC Den Bosch 2-0 (twee goals van Siem de Jong)

FC Dordrecht - TOP Oss 2-2 (in eerste klimaatneutrale duel)

Jong AZ - ADO Den Haag 0-2 (bij afscheid van Dick Advocaat)

Jong FC Utrecht - VVV-Venlo 0-1

Jong PSV - FC Eindhoven 1-1

Roda JC - Willem II 2-2

Telstar - NAC Breda 2-1

Topscorers in Keuken Kampioen Divisie

Lennart Thy (PEC Zwolle) - 23 goals

Dylan Vente (Roda JC) - 21 goals

Samuel Armenteros (Heracles) - 17 goals

Emil Hansson (Heracles) - 16 goals

Nikolai Laursen (Heracles) - 16 goals

Thomas van den Belt (PEC Zwolle) - 16 goals

Meeste assists in Keuken Kampioen Divisie

Emil Hansson (Heracles) - 19 assists

Koen Kostons (MVV) - 19 assists

Bart van Hintum (PEC Zwolle) - 10 assists

Jort van der Sande (NAC Breda) - 10 assists

De cijfers van de Keuken Kampioen Divisie

