Heracles Almelo treft Vitesse in achtste finales bekertoernooi

Blom: Buitenspel beoordelen kon niet meer

21 januari Kevin Blom twijfelde vanavond lang, maar na ruim een uur spelen staakte hij de bekerwedstrijd tussen Fortuna Sittard en Feyenoord bij een stand van 1-1 vanwege dichte mist toch. ,,Vanaf de middenlijn was het steeds moeilijker om beide doelen te zien. Maar het belangrijkste was toch wel dat mijn assistenten niet meer konden beoordelen wanneer de bal van een voet vertrok. Dan is buitenspel beoordelen heel erg lastig”, legde Blom uit.