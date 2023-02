Heracles Almelo verpulvert Telstar, 16-jarige debutant scoort voor De Graafschap

Heracles Almelo is door de winst op Telstar koploper PEC Zwolle genaderd tot op drie punten. PEC Zwolle speelt maandag nog wel tegen MVV Maastricht. Samuel Armenteros was bij Heracles de grote man met een hattrick. Hij kwam in de 36ste minuut binnen de lijnen en maakte na vier minuten een weergaloze goal. Het bleek zijn eerste van de drie, want in de laatste tien minuten was hij ook nog twee keer trefzeker.