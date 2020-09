Heracles en FC Twente hofleverancier Elftal van de Week

Podcast | ‘Feyenoord is geen elftal meer van pieken en dalen’

11 september Eindelijk start dit weekend een nieuwe eredivisieseizoen. Maar wat moeten we ervan verwachten? De transferperiode loopt nog. Gaat Ajax nog spelers verliezen? Hoe goed is PSV? Kan FC Utrecht eindelijk de top 3 aanvallen? Gaat AZ weer verrassen komend seizoen en houdt Dick Advocaat de schwung in Feyenoord? Sjoerd Mossou, Maarten Wijffels en Mikos Gouka bespreken hun visie op een nieuw seizoen in de eredivisie met Etienne Verhoeff.