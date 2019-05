Heracles - FC Utrecht

Play-offs FC Groningen - Vitesse

8:08 • FC Groningen en Vitesse spelen voor de tweede keer tegen elkaar in de play-offs om Europees voetbal. In 2014 stonden deze ploegen ook tegenover elkaar in de tweede ronde. FC Groningen won beide duels: 1-0 in eigen huis en 1-4 in Arnhem. • Zowel Vitesse als FC Groningen wonnen een van hun onderlinge ontmoetingen dit seizoen. In speelronde één won Vitesse met 5-1 in Arnhem. FC Groningen won op 10 februari met 2-1. • Arbiter vanavond is Dennis Higler.