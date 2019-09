Heracles half jaar zonder Drost

,,Zijn knie is al vanaf het begin van het seizoen een probleem", zegt trainer Frank Wormuth. ,,We hebben samen besloten dat een operatie het beste is. Hij zal ongeveer een half jaar uit de roulatie zijn. Dat is jammer, maar we moeten ook aan zijn gezondheid denken.”



Drost speelde vorig seizoen 21 competitieduels, waarin hij twee doelpunten maakte. De middenvelder won in 2014 met PEC Zwolle de KNVB-beker en de Johan Cruijff Schaal. Een jaar later verhuisde Drost naar FC Groningen. Na drie seizoenen stapte hij over naar Heracles.