Heracles heeft een jasje uitgedaan, de jonge jongens moet opstaan

Heracles heeft veel ingeleverd dit seizoen. Denk alleen al aan spits Cyriel Dessers, die een mooie transfer maakte naar Racing Genk. Hij werd vorig seizoen topscorer van de eredivisie en was onhoudbaar voor Heracles. Zijn vervanger Sinan Bakis heeft nog een forse achterstand, omdat hij drie weken langer vakantie had.

Van het middenveld van toen is ook nog weinig over. Mo Osman is naar de woestijn getrokken, Mauro Júnior is terug bij PSV en Alexander Merkel koos ook voor een andere toekomst. Het is aan jonge jongens als Teun Bijleveld om nu de stap te maken. Nieuweling Rai Vloet wil laten zien dat hij in de eredivisie thuishoort.

De club levert door corona financieel veel in. Liefst dertig procent op een begroting van twaalf miljoen euro. Het transfergeld van Dessers helpt de club in de financieel moeilijke tijd. „Mede ook dankzij de sponsors en supporters zijn we nog in leven”, zei Rob Toussaint, de directeur van de club. Heracles hoeft niet aan te kloppen bij de gemeente Almelo voor steun.

De ploeg heeft vooralsnog geen huurlingen aangetrokken, maar wat niet is kan nog komen. Vorig jaar werd Mauro Júnior gehuurd. Het is niet makkelijk om in deze tijd de juiste spelers te vinden, merken ze bij de club. Nog steeds hebben voetballers het idee dat de salarissen torenhoog moeten zijn en ketsen mogelijke transfers daar op af. Trainer Frank Wormuth hoopt ervaring aan zijn team toe te kunnen voegen. „We houden onze ogen open.”

